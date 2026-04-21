MIGROS TICARET (MGROS) 22 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 21 Nisan Salı 2026 tarihinde güne 661,50 TL’den başladı. Seans içinde 669,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 659,50 TL görüldü ve günü 663,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 21 Nisan Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,45 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,28 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,93 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 663,00 TL, 660,00 TL, 673,00 TL, 659,50 TL, 656,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 656,50 TL – 673,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 21 Nisan Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 628,78 TL, 52 günlük ortalama 632,16 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 655,00 TL ve 647,00 TL destek, 672,00 TL ve 681,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.