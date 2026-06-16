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Uzlaşı kararını Bakanlık duyurdu: Madencilerin eylemi sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'deki Doruk Madencilik'te devam eden maden işçileri eyleminin, maden işçileri ile işveren arasında sağlanan uzlaşı ile sona erdiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "İşçiler eylemlerini sonlandırma kararı aldı" ifadesine yer verildi.

Uzlaşı kararını Bakanlık duyurdu: Madencilerin eylemi sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal meyde hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından ilk andan itibaren yakından takip edilmiş; ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız girişimleri ile işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır.

Uzlaşı kararını Bakanlık duyurdu: Madencilerin eylemi sona erdi 1

BAKANLIK DUYURDU: MADENCİLERİN EYLEMİ SONA ERDİ

Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır. Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır. Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Uzlaşı kararını Bakanlık duyurdu: Madencilerin eylemi sona erdi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Madenci eylem genel maden işçileri sendikası
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