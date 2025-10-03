MIGROS TICARET (MGROS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Migros Ticaret A.Ş. hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır. Hisse, 463,5 TL'den işlem görmeye başlamıştır. Gün içinde 470,75 TL ile 461,25 TL arasında dalgalanmalar yaşanmıştır. Hisse 466,75 TL'den kapanmıştır. Bu kapanış, önceki güne göre %0,7'lik bir artış göstermektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları sırasıyla 466,75 TL, 463,5 TL, 445 TL, 440,25 TL ve 445 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde istikrarlı bir yükseliş trendi izlediğini ortaya koymaktadır.

Destek seviyeleri 445 TL ve 440 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, hisse fiyatının aşağı yönlü hareketlerinde potansiyel destek noktalarıdır. Direnç seviyeleri ise 470 TL ve 475 TL civarında bulunmaktadır.

Son beş gündeki veriler, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunmaktadır. Hisse fiyatları üzerinde dalgalanmalara rağmen, yükseliş trendi dikkat çekmektedir.