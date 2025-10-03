FİNANS

MIGROS TICARET (MGROS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Ezgi Sivritepe

Migros Ticaret A.Ş. hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır. Hisse, 463,5 TL'den işlem görmeye başlamıştır. Gün içinde 470,75 TL ile 461,25 TL arasında dalgalanmalar yaşanmıştır. Hisse 466,75 TL'den kapanmıştır. Bu kapanış, önceki güne göre %0,7'lik bir artış göstermektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları sırasıyla 466,75 TL, 463,5 TL, 445 TL, 440,25 TL ve 445 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde istikrarlı bir yükseliş trendi izlediğini ortaya koymaktadır.

Destek seviyeleri 445 TL ve 440 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, hisse fiyatının aşağı yönlü hareketlerinde potansiyel destek noktalarıdır. Direnç seviyeleri ise 470 TL ve 475 TL civarında bulunmaktadır.

Gün sonu itibarıyla hisse fiyatı 466,75 TL'de kapanmıştır. Kapanış, önceki güne göre %0,7'lik bir artış göstermektedir.

Gözlemler, hisse fiyatının son beş gündür istikrarlı bir yükseliş trendi izlediğini doğrulamaktadır. Destek seviyeleri 445 TL ve 440 TL'dir. Direnç seviyeleri ise 470 TL ile 475 TL arasında yer almaktadır.

Son olarak, gün sonu itibarıyla hisse fiyatı yine 466,75 TL'de kapanmıştır. Bu kapanış, önceki güne göre %0,7'lik bir artış olarak kaydedilmiştir. Hisse, son günlerde devam eden bir yükseliş trendini sürdürmektedir. Destek seviyeleri 445 TL, direnç seviyeleri ise 470 TL ve 475 TL şeklindedir.

Son beş gündeki veriler, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunmaktadır. Hisse fiyatları üzerinde dalgalanmalara rağmen, yükseliş trendi dikkat çekmektedir.

