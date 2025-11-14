FİNANS

Pasifik Holding Halka Arz İçin Talep Toplama Tarihleri Belli Oldu! Yatırımcılar Merakla Bekliyor

Pasifik Holding, büyüme hedefleri doğrultusunda halka arz için düğmeye bastı. 12-14 Kasım tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, holdingin geleceğine ortak olmak için sabırsızlanıyor.

Ezgi Sivritepe

Pasifik Holding, gayrimenkul projelerinden uluslararası demiryolu lojistiğine, teknolojiden savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren önemli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Şirket, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarına da ağırlık veriyor. Holding bünyesinde Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler bulunuyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz kararını, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, yüksek teknolojiye yatırım yapmak, küresel rekabet güçlerini artırmak ve Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla aldıklarını belirtti. Halka arzdan elde edilecek kaynakların bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. Halka arz sürecinde Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderlik görevini üstleniyor. Talep toplama işlemleri 12 Kasım'da başlayıp 14 Kasım'da sona erecek. Yatırımcılar, bu tarihler arasında belirlenen bankalar aracılığıyla talepte bulunabilecekler. Halka arz fiyatı ve diğer detaylar, aracı kurumlar tarafından yatırımcılara duyurulacak. Öte yandan, Vakıf Faktoring'in de halka arz hazırlıkları içerisinde olduğu biliniyor. SPK onayı alan Vakıf Faktoring'in VAKFA paylarının halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlenmiş durumda. Vakıf Faktoring halka arz tarihleri ve diğer detaylar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak, bu haberde Pasifik Holding'in halka arzına odaklanılmaktadır. Pasifik Holding'in halka arzı, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sayısını artırırken, yatırımcılar için de yeni bir yatırım fırsatı sunuyor. Şirketin büyüme potansiyeli, yenilikçi projeleri ve sürdürülebilir enerjiye olan yatırımları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Halka arzın, Pasifik Holding'in kurumsal yapısını güçlendirmesi ve şeffaflığını artırması bekleniyor.

Pasifik Holding'in halka arzı, hem şirket için hem de yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası. Talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Pasifik Holding hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, holdingin geleceğine ortak olarak büyüme potansiyelinden faydalanma imkanı bulacaklar. Özellikle gayrimenkul, lojistik ve teknoloji sektörlerine ilgi duyan yatırımcıların Pasifik Holding halka arzını yakından takip etmeleri öneriliyor.

