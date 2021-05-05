Penta Teknoloji halka arzı yarın başlıyor! İşte hisse fiyat aralığı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji'nin yüzde 42,03'ü halka arz edilecek.

Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

PENTA HİSSE FİYAT ARALIĞI 32 - 38 LİRA

Yarından itibaren 2 gün boyunca 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Penta Teknoloji, halka arzla birlikte daha da güçlü bir finansal yapıya kavuşacak.

Penta Teknoloji’nin yüzde 54,30'u, aktif büyüklüğü ve yatırımları itibarıyla Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'e ait bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye’de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.

Özçelik, şunları kaydetti:

"Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.