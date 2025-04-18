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Piyasalar gün ortasında satıcılı seyrediyor (18 Nisan 2025)

18.04.2025 14:26
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 9.371,65 puana indi.

Piyasalar gün ortasında satıcılı seyrediyor (18 Nisan 2025)

Dün günü 9.396,02 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 9.426,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,36 puan ve yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.371,65 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.350,78, en yüksek 9.433,8 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi ve mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tofaş, Akbank, ASELSAN oldu.

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Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42.44, bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370 bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1760 liradan, avro 43,5370 liradan satılıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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