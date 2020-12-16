Piyasaların gözü Merkez Bankalarında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış tedirginliklere neden olsa da hayata geçirilmesi planlanan destek paketlerine dair beklentiler ve aşı uygulamaları pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden oluşan bir grubun dün 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölündüğü yeni bir planı açıklamasının ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ı, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'i ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy'yi bütçe ile Kovid-19 destek paketini görüşmeye davet etti.

Liderlerin anlaşmaya varması halinde Kovid-19 desteğinin hükümetin kapanmasını önlemek için cuma gününe kadar geçmesi gereken bütçe tasarısına eklenebileceği haberleri New York borsasında alımların güçlenmesini sağladı.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, sanayi üretiminin, kasımda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,13, S&P 500 endeksi yüzde 1,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Böylece Nasdaq endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.