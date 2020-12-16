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Piyasaların gözü Merkez Bankalarında

BORSA HABERLERİ  | 16.12.2020 09:26 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarında olacak.

Piyasaların gözü Merkez Bankalarında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış tedirginliklere neden olsa da hayata geçirilmesi planlanan destek paketlerine dair beklentiler ve aşı uygulamaları pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden oluşan bir grubun dün 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölündüğü yeni bir planı açıklamasının ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ı, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'i ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy'yi bütçe ile Kovid-19 destek paketini görüşmeye davet etti.

Liderlerin anlaşmaya varması halinde Kovid-19 desteğinin hükümetin kapanmasını önlemek için cuma gününe kadar geçmesi gereken bütçe tasarısına eklenebileceği haberleri New York borsasında alımların güçlenmesini sağladı.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, sanayi üretiminin, kasımda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,13, S&P 500 endeksi yüzde 1,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Böylece Nasdaq endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini korurken, Kovid-19 salgını nedeniyle hükümetlerin aldığı tedbirleri artırması ile dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu. Londra'da, 3. aşama önlemler kapsamında tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükseldi.

Asya piyasalarında, bugün açıklanan makroekonomik verilerin ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da ihracat kasımda beklentilerin aksine düşüş kaydederken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,7 ile tahminleri aştı. Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, dün rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazancıyla 1.395,40 puandan tamamladı. Endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.399,86 puana taşıdı. Dün yüzde 0,2 azalışla 7,8362'ye gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edielcek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 İngiltere, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

22.00 ABD, Fed'İn faiz kararı

22.30 ABD, Jerome Powell'ın basın toplantısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KONUŞUNCA DOLARIN DÜŞTÜĞÜ ÇIKTIĞI BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ ;)ŞAKA GİBİ
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