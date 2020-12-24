Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberler piyasaların en önemli gündem maddesi olarak dikkati çekiyor. Bugün Avrupa ve ABD'de başlayacak Noel tatili dolayısıyla açık olan sınırlı sayıdaki piyasada dalgalı bir seyir izlenmesi ve iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, New York ve Londra piyasalarında yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Almanya ve İtalya'da ise piyasalar kapalı olacak.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 79 milyona yaklaşsa da aşılama ile ilgili olumlu haberler ve Fransa'nın, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırması, piyasalarda risk algısının azalmasında önemli rol oynadı.

Dün New York borsası karışık seyrini devam ettirirken, dolar endeksi haftanın ilk yarısındaki yükseliş eğilimini sürdüremedi ve günü yüzde 0,3 düşüşle 90,4'ten tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Bir önceki gün rekor kapanış yapan Nasdaq endeksi ise dün yüzde 0,29 değer kaybetti.