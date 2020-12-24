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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

BORSA HABERLERİ  | 24.12.2020 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, bugün birçok batı ülkesinde başlayacak Noel tatili dolayısıyla dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberler piyasaların en önemli gündem maddesi olarak dikkati çekiyor. Bugün Avrupa ve ABD'de başlayacak Noel tatili dolayısıyla açık olan sınırlı sayıdaki piyasada dalgalı bir seyir izlenmesi ve iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, New York ve Londra piyasalarında yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Almanya ve İtalya'da ise piyasalar kapalı olacak.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 79 milyona yaklaşsa da aşılama ile ilgili olumlu haberler ve Fransa'nın, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırması, piyasalarda risk algısının azalmasında önemli rol oynadı.

Dün New York borsası karışık seyrini devam ettirirken, dolar endeksi haftanın ilk yarısındaki yükseliş eğilimini sürdüremedi ve günü yüzde 0,3 düşüşle 90,4'ten tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Bir önceki gün rekor kapanış yapan Nasdaq endeksi ise dün yüzde 0,29 değer kaybetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketine tepki göstermesi ve savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesi ile piyasalarda belirsizliğin fiyatlandığını belirtti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret anlaşmasına ilişkin pozitif beklentilerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatlarının dünkü yükselişini sürdürdüğü, altının ons fiyatının da yatay bir seyir izlediği görülüyor. Dün yüzde 2,1 artan Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,8 değer kazancıyla 51,6 dolara çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul, rekorlara kaldığı yerden devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.420,77 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazancıyla kapanış rekorunu da 1.417,66 puana taşıdı.

Bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 direncinin gündeme geleceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu kararları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri


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