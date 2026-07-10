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ŞA-RA Enerji talep toplama sürecinin son günü

Türkiye enerji sektörünün öncü firmalarından ŞA-RA Enerji’nin halka arzında 8 Temmuz’da başlayan talep toplama süreci bugün (10 Temmuz) sona eriyor. Toplamda 89 milyon adet payın 70,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu bü süreçte, ŞA-RA Enerji’nin halka arz büyüklüğünün 6,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki ilk ve 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.

ŞA-RA Enerji talep toplama sürecinin son günü

Türkiye’de enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini kendi bünyesinde üretebilen ve anahtar teslim proje sunabilen dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ŞA-RA Enerji’nin halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan geniş konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına 'eşit dağıtım' yöntemiyle sunuluyor. Şirketin global vizyonuna ve güçlü finansal yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olarak, toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor. Öte yandan, asgari 115.001 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk kısım ise 'oransal dağıtım' yöntemiyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de bu büyüme vizyonuna dengeli bir şekilde entegre olması sağlanacak.

Türkiye'de alanındaki ilk ve 2026 yılında gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak

ŞA-RA Enerji talep toplama sürecinin son günü 1

Halka arz kapsamında ŞA-RA Enerji’nin sermayesi 400.000.000 TL’den 444.500.000 TL’ye çıkarılarak, 44.500.000 TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Ayrıca mevcut şirket ortaklarından Şadi Türk’e ait 35.600.000 TL nominal değerli 35.600.000 adet ve Hilkat Mor’a ait 8.900.000 TL nominal değerli 8.900.000 adet hamiline yazılı C grubu paylar da halka arz kapsamında satışa sunulacak. Bu suretle toplam 89.000.000 TL nominal değerli 89.000.000 adet hamiline yazılı C grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Talep miktarı 1 (bir) lot (1 TL nominal değer) ve katları şeklinde olacak. 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Sermaye artışı ve ortak satışı sonucu çıkarılacak payların mevcut sermayeye oranı %22,25, sermaye artışı sonucunda sermayeye oranı ise %20,02 olacak. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki ilk ve 6.230.000.000 TL ile 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.

9 Fabrika, Türkiye’de %50’ye yaklaşan pazar payı, 100’ü aşkın ülkeye ihracat

ŞA-RA Enerji talep toplama sürecinin son günü 2

1985 yılında temelleri atılan ve Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşları arasında yer alan ŞA-RA Enerji, Adana ve Ankara’daki dokuz ana fabrikası ve yıllık toplam 200 bin ton kapasiteli çelik imalat, 250 bin ton kapasiteli üç adet tam otomatik sıcak daldırma galvaniz tesisi ve 70 bin ton kapasiteli cıvata-somun üretim kapasitesiyle şirket, sektörünün liderleri arasında yer alıyor. ŞA-RA Enerji, kendi ürettiği ürünlerle iç pazarda yaklaşık yüzde ellilik pazar payının yanı sıra 100’ü aşkın ülkeye yaptığı ihracat ile küresel pazarda da önde gelen firmalar arasında yer alıyor.

Yasal uyarı:

İşbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye amacını teşkil etmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, KAP’ın (www.kap.org.tr) adlı internet sitesinin yanı sıra ŞA-RA Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. (www.sara-enerji.com.tr) ve halka arza liderlik edecek Tera Yatırım A.Ş. (www.terayatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan Kurul tarafından onaylı İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
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