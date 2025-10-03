FİNANS

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Ezgi Sivritepe

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor. Hisse, önceki gün kapanış fiyatı olan 88,4 TL'den açılışını 88,45 TL'den gerçekleştirmiştir. Gün içinde hisse 88,55 TL en yüksek seviyeye ulaşmıştır. En düşük fiyat ise 85,95 TL olarak kaydedilmiştir. Şu an itibarıyla hisse 86,5 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları sırasıyla 86,5 TL, 88,4 TL, 86,8 TL, 86,95 TL ve 88,05 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son günlerde dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı 88,4 TL, 3 Ekim 2025 tarihindeki kapanış fiyatı ise 86,5 TL'dir. Bu durumda, yaklaşık %2,14'lük bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş yatırımcılar arasında endişe yaratabilir. Piyasa duyarlılığı olumsuz etkilenebilir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından 85,95 TL seviyesi, kısa vadeli destek noktası olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 85 TL ve 84 TL seviyeleri bir sonraki destek noktaları olabilir. Aksi takdirde, 88,55 TL seviyesi günün en yüksek fiyatı olarak direnç işlevi görmektedir. Bu seviyenin aşılması durumunda 89 TL ve 90 TL seviyeleri izlenebilir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 86,5 TL seviyelerinde kalması beklenmektedir. Hafif bir toparlanma da gözlemlenebilir. Ancak piyasa koşulları ve şirketin finansal durumu gibi faktörler önemlidir. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir. Güncel gelişmeleri takip etmek de önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
