SASA POLYESTER (SASA) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

SASA Polyester Sanayi A.Ş. hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izlenmektedir. Hisse, önceki gün 3,52 TL'den kapanmışken, 3 Ekim 2025 tarihinde 3,53 TL'den açılış yaptı. Gün içinde, en yüksek 3,54 TL'yi, en düşük 3,37 TL'yi gördü. Şu an itibarıyla hisse 3,38 TL'den işlem görmektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları sırasıyla 3,38 TL, 3,38 TL, 3,52 TL, 3,75 TL ve 3,80 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son dönemde dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir.

Günlük bazda, 3 Ekim 2025'teki kapanış fiyatı, önceki güne göre %3,98'lik bir düşüşü işaret etmektedir. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerinin olumsuz yönde değiştiğine dair bir gösterge olabilir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 3,37 TL seviyesi önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi, satış baskısının artabileceğini gösterir. Öte yandan, 3,54 TL seviyesi ise kısa vadeli direnç noktası olarak belirlenmiştir. Bu seviyenin aşılması, hissenin toparlanma eğilimine girebileceğini düşündürebilir.

Hareketli ortalama göstergeleri, kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların altında kalması nedeniyle "Sat" sinyali vermektedir. Bu durum, kısa vadeli satış baskısının devam edebileceğine işaret etmektedir.

Önceki gün kapanış fiyatı 3,52 TL iken, 3 Ekim 2025'te 3,38 TL'ye gerileyen hisse, %3,98'lik bir değer kaybı yaşamıştır. Bu düşüş, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerinin olumsuz yönde değiştiğini ve satış baskısının arttığını göstermektedir.

Gün sonu itibarıyla, hissenin 3,37 TL destek noktasını test etmesi durumunda, satış baskısının artabileceği öngörülebilir. Hissenin bu seviyenin altında kapanış yapması, değer kaybını artırabilir. Öte yandan, 3,54 TL seviyesindeki direnç noktasının aşılması, hissenin toparlanma eğilimine girmesine olanak tanıyabilir.

SASA hissesinin teknik göstergeleri ve fiyat hareketleri, kısa vadeli satış baskısının devam edebileceğini göstermektedir. Yatırımcıların temkinli olmaları gerektiği ifade edilmektedir. Orta ve uzun vadeli yatırımcıların ise şirketin temel performansını yakından takip etmeleri önemlidir.