Son Dakika: BIST 50'de açığa satışa yukarı adım kuralı uygulanacak! Yukarı adım (uptick) kuralı nedir?

Son Dakika Haberi: Geçen haftanın son işlem gününde yaşanan dalgalanmanın ardından Borsa İstanbul yönetimi yeni haftanın ilk gününde BIST 50 endeksine ilişkin açığa satışta yukarı adım uygulamaya karar verdi.

GÜN BOYUNCA YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya BIST 50 endeksi paylarında bugün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

YUKARI ADIM - UPTICK KURALI NEDİR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kuralardan biri olan yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. Uptick kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Ancak, hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.



