Son Dakika: Borsada yine devre kesici uygulandı! 21 Aralık'ta devre kesici saat kaçta bitecek?

Son Dakika Borsa Haberi: Borsa İstanbul'da yaşanan sert kayıpların ardından yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Saat 11:56:08 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

DEVRE KESİCİ BİTİŞ SAATİ

Yapılan ikinci bir açıklamada ise, "Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama, 12:21:08'de eşleştirme yapılacağı ve 12:26:08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği" belirtildi.

Açıklamaya göre, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 12:26:08'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecek. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 12:26:08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecek. Birincil piyasa seansı 15:00'da bitirilecek.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12:26:08'de yeniden başlayacak.

