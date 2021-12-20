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Son Dakika: Borsada yine devre kesici uygulandı! Devre kesici saat kaçta bitecek?

20.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, geçen hafta iki kez uygulanan devre kesici tekrar uygulandı. KAP'a yapılan açıklamada, 15.53'te başlayan devre kesici uygulaması saat 16.23'te sona erecek. Borsa İstanbul'da yaşanan yüzde 5 gibi kaybının ardından uygulanan devre kesici öncesinde, BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirilmişti.

Son Dakika: Borsada yine devre kesici uygulandı! Devre kesici saat kaçta bitecek?

Son Dakika Borsa Haberi: Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 16.23'ten itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

DEVRE KESİCİ KARARI KAP'TA

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 15.53 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

Son Dakika: Borsa İstanbul'da açığa satışa yukarı adım kuralı uygulanıyor! Yukarı adım (uptick) kuralı nedir?Son Dakika: Borsa İstanbul'da açığa satışa yukarı adım kuralı uygulanıyor! Yukarı adım (uptick) kuralı nedir?

SAAT 16.23'TE SONA ERECEK

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.13'te tek fiyat emir toplama, 16.18'de eşleştirme yapılacak ve 16.23'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.13'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.23'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.23'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.23'te yeniden başlayacaktır.

CUMA GÜNÜ İKİ KEZ UYGULANDI

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi cuma günü de iki kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor. (AA)

Devre kesici uygulaması nedir? Devre kesici uygulaması ne zaman ve nasıl olur?Devre kesici uygulaması nedir? Devre kesici uygulaması ne zaman ve nasıl olur?


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