'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi

ABD'li dev banka Morgan Stanley'nin stratejistleri, endeksin ileriye dönük fiyat-kazanç oranında yaklaşık yüzde 17’lik bir daralma yaşandığını belirtti. Bu durumun, piyasadaki risklerin önemli ölçüde fiyatlandığına işaret ettiği ifade edildi.

PETROL FİYATLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE FİYATLANDI

Raporda, petrol fiyatlarındaki yükselişin piyasa tarafından büyük ölçüde fiyatlandığı vurgulandı. Bu nedenle enerji kaynaklı baskının etkisinin sınırlı kalabileceği değerlendirildi.

Stratejistler, Russell 3000 endeksinde yer alan hisselerin yarısından fazlasının yüzde 20'nin üzerinde değer kaybettiğine dikkat çekti. Bu durumun piyasalarda geniş tabanlı bir düzeltmeye işaret ettiği belirtildi.

"DÜZELTMENİN SONUNA YAKLAŞILIYOR" MESAJI

Açıklamada, "Bu gelişmelerin düzeltmenin başlangıç aşamasından ziyade bitiş aşamasına yakın olduğunun işaretleri olduğunu düşünmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yatırımcıların büyüme risklerine karşı beklenenden daha temkinli davrandığı kaydedildi.

TAHVİL FAİZLERİ RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan raporda, yükselen tahvil faizlerinin piyasalar için önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı. 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizinin yüzde 4,5 seviyesine yaklaşmasının, hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı yaratabilecek kritik bir eşik olduğu ifade edildi.