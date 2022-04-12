Spekülatör nedir? Borsa spekülatörü kime denir?

Spekülatörler, farklı bir stratejiye sahip olan yatırımcılardır. Borsaların gelecekte yaşayacağı değişimleri öngörerek buna yönelik işlem yaparlar. Bu durum büyük bir risk barındırabilir. Bu nedenle çok risk alan spekülatörler borsada barınamazlar. Spekülatif borsa yatırımı nedir?

Spekülatör nedir?

Spekülatör, borsa dalgalanmalarını önceden tahmin ederek işlem yapar. Spekülatif yatırım yapmak risk barındırır. Fiyatlanmayı önceden tahmin etmek zordur ve bu tahminler yerinde olmadığında büyük zarar ettirebilir. Spekülatörler bu riski göze alırlar ve aldıkları riske değecek oranda bir kazanç elde etmeyi umarlar.

Spekülatörler hisse senedi, menkul kıymet veya kripto paralara yatırım yapabilirler. Bir yatırımcı, satın alacağı varlığın gerçek değerini anlamak için pek çok analiz yaparken spekülatörler herhangi bir sebepten dolayı satın alım yaparlar. Spekülatörler henüz talep doğmadan işlem yaparlar ve bu şekilde kazanç sağlarlar.

Diğer yatırımcıların aksine, spekülatörler çok daha kısa vadeli yatırımlar yaparlar. Yatırımcı, portföyünü yıllarca elde tutup yükselmesini beklerken spekülatörler birkaç gün ve haftalık süreyle elde tutup satış yaparlar.

Büyük çaplı ve deneyimli spekülatörler, bütün borsada dalgalanma yaratırlar. Belirli bir yatırım varlığının yükselmesine veya düşmesine neden olurlar. Küçük işlemler yapan spekülatörler adeta bir kumar oynarken büyük çaplı spekülatörler bütün piyasayı yönlendirebilir.

Borsada spekülasyon yapan büyük spekülatörler bir holding bile olabilmektedir. Borsa spekülasyonlarını iyi anlamak, bu nedenle yatırımcı için önemlidir. Spekülasyonları anlayarak işlem yapan yatırımcı, bu spekülatif dalgalanmalardan kar elde edebilir veya zarar etmekten kurtulabilir.

Borsa spekülatörü kime denir?

Spekülatör, spekülasyon yapan kişiye denmektedir. Borsada spekülasyon yapan kişiler de borsa spekülatörleridir. Bu kişiler hisse senetleri, emtialar ve menkul kıymetler üzerinden yatırım yaparlar. Fiyat dalgalanmalarını önceden tahmin eder ve alım satım işlemlerini buna göre gerçekleştirirler.

Borsada spekülasyon yapmak için yatırımcının psikolojisinden iyi anlamak gerekir. Çünkü spekülatörler herhangi bir yatırım varlığında dalgalanma yaratarak diğer yatırımcıları da bu varlık üzerinde işlem yapmaya teşvik ederler. Böylece bütün piyasaya etki ederler.

Spekülatif alımlar bir varlığın değerinin yükselmesine yol açarak diğer yatırımcıları harekete geçirebilir. Diğer yatırımcıların da bu yatırım aracını satın almaya başlamasıyla birlikte fiyat daha da artar ve ortada gerçek olmayan, balon bir değer oluşur. Bu noktada genellikle borsada düzeltme meydana gelir.

Bazı spekülatörler piyasa düzeltmesine takılırken bazıları yüksek değerden satış yaparak kazanç elde ederler. Bu tür bir durumda borsa düzeltmesinin yarattığı düşüşten normal yatırımcılar etkilenir.

Spekülasyon yapmak, borsada gerçek olmayan bir etki yarattığı için diğer yatırımcılar tarafından hoş karşılanmaz. Ancak borsada spekülasyon yapmak çok yaygın görülen bir durumdur. Pek çok yatırımcı henüz bir belirti olmadığı halde tahminlere dayalı alım satım yaparlar.

Spekülatif borsa yatırımı riskli bir yatırımdır. Piyasada yeni olan pek çok spekülatörün tutunamadığı gibi çok fazla risk alan spekülatörlerin de piyasada yer edinmesi zordur. Spekülatör olmak için en az birkaç yıllık borsa deneyimi gerekmektedir.

