SPK onayladı! İki dev şirket birleşiyor: Erciyas, Özbal'ı devralıyor!

Payları Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem gören Özbal Boru'yu, Erciyas Çelik Boru Sanayi'nin tüm aktif ve pasifini almasına yönelik başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay geldi.

SPK'DAN ERCİYAS VE ÖZBAL'A ONAY

SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Erciyas Çelik'in Özbal Çelik Boru'yu tüm aktif ve pasifi ile devralması suretiyle, Erciyas Çelik bünyesinde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine Kurul tarafından onay verildi.

Bültene göre, Erciyas Çelik'in birleşme işlemine ilişkin olarak Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (ÖNİ Tebliği) kapsamında, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebi ise Kurul tarafından reddedildi.

'Birleşime İşlemi' nedeniyle, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Erciyas Çelik'in 3 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine yönelik yapılan izin başvurusu ve Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinde yapılacak değişiklerle ilgili başvurusuna ise SPK tarafından verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

Birleşme İşlemi’nin gerçekleşmesi halinde Erciyas Çelik’in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesine ve Erciyas Çelik esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ve uygun görüş verilen tadil metninin Erciyas Çelik’in Birleşme İşlemi’nin görüşüleceği genel kurul toplantısında Birleşme İşlemi ile birlikte görüşülmesi ve oya sunulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.





