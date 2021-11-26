FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. SPK onayladı! İki dev şirket birleşiyor: Erciyas, Özbal'ı devralıyor!

SPK onayladı! İki dev şirket birleşiyor: Erciyas, Özbal'ı devralıyor!

26.11.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Erciyas Çelik'in, halka açık Özbal Çelik'i devralarak, Erciyas Çelik bünyesinde birleşme başvurusuna ilişkin duyuru metnine onay geldi.

SPK onayladı! İki dev şirket birleşiyor: Erciyas, Özbal'ı devralıyor!

Payları Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem gören Özbal Boru'yu, Erciyas Çelik Boru Sanayi'nin tüm aktif ve pasifini almasına yönelik başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay geldi.

SPK'DAN ERCİYAS VE ÖZBAL'A ONAY

SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Erciyas Çelik'in Özbal Çelik Boru'yu tüm aktif ve pasifi ile devralması suretiyle, Erciyas Çelik bünyesinde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine Kurul tarafından onay verildi.

Bültene göre, Erciyas Çelik'in birleşme işlemine ilişkin olarak Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (ÖNİ Tebliği) kapsamında, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebi ise Kurul tarafından reddedildi.

Koç Holding’ten Yapı Kredi payları için SPK’ya başvuruKoç Holding’ten Yapı Kredi payları için SPK’ya başvuru

'Birleşime İşlemi' nedeniyle, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Erciyas Çelik'in 3 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine yönelik yapılan izin başvurusu ve Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinde yapılacak değişiklerle ilgili başvurusuna ise SPK tarafından verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

ASELSAN'dan 66,8 milyon avroluk sözleşmeASELSAN'dan 66,8 milyon avroluk sözleşme

Birleşme İşlemi’nin gerçekleşmesi halinde Erciyas Çelik’in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesine ve Erciyas Çelik esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ve uygun görüş verilen tadil metninin Erciyas Çelik’in Birleşme İşlemi’nin görüşüleceği genel kurul toplantısında Birleşme İşlemi ile birlikte görüşülmesi ve oya sunulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

HWHFEDGASF

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş: Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Kurtulmuş: Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Asgari ücrette kim, ne kadar istedi?

Asgari ücrette kim, ne kadar istedi?

Türk-İş'ten ilk açıklama: Makul bir rakamda...

Türk-İş'ten ilk açıklama: Makul bir rakamda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Merkez Bankası eski yöneticisinden Türk Lirası çağrısı

Merkez Bankası eski yöneticisinden Türk Lirası çağrısı

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.