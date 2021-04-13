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5 litre ayçiçek yağının fiyatı ne kadar oldu? İşte Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) satış noktaları listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 10:46 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ürün satış noktalarında ayçiçek yağı satışına dün itibari ile başladı. TMO Başkanı Güldal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 litre ayçiçek yağı satış fiyatının 60 lira olduğunu belirtti.

5 litre ayçiçek yağının fiyatı ne kadar oldu? İşte Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) satış noktaları listesi!

Son dakika haberine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) merkezlerinde ayçiçek yağı satışı başlıyor. TMO'nun 5 litrelik tenekelerde satışa sunacağı ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Ahmet Güldal paylaşım yaparak müjdeyi verdi.

TMO BAŞKANI DUYURDU: "SATIŞLAR BAŞLADI"

TMO Başkanı Güldal Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "5 litrelik tenekeler halinde 60 TL’ den, satış noktalarımızda tüketicimizin hizmetine sunulmuştur." dedi.

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI 60 LİRA OLDU!

TMO'nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Toprak Mahsulleri Ofisi 12 Nisan 2021, Pazartesi'den itibaren ayçiçek yağı satışına başlıyor. TMO'nun ürün satış noktalarında 5 litrelik tenekelerde satılacak olan ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre TMO, geçtiğimiz aylarda tarihinde ilk kez 25 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı için ihaleye çıkmış ve ihale sonunda 5 bin ton ayçiçek yağı alımı gerçekleştirmişti.

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TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSLERİ LİSTESİ

Toprak Mahsülleri Ofisi satış noktaları Türkiye'nin birçok ilinde yer alıyor. İstanbul'da Üsküdar ve Silivri'de bulunan satış ofisi, Ankara'da ise 4 ayrı ilçede 5 satış noktasıyla hizmet veriyor.

TMO TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

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