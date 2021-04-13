5 litre ayçiçek yağının fiyatı ne kadar oldu? İşte Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) satış noktaları listesi!

Son dakika haberine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) merkezlerinde ayçiçek yağı satışı başlıyor. TMO'nun 5 litrelik tenekelerde satışa sunacağı ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Ahmet Güldal paylaşım yaparak müjdeyi verdi.

TMO BAŞKANI DUYURDU: "SATIŞLAR BAŞLADI"

TMO Başkanı Güldal Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "5 litrelik tenekeler halinde 60 TL’ den, satış noktalarımızda tüketicimizin hizmetine sunulmuştur." dedi.

Ayçiçek yağımız bugün itibariyle;



???? 5 litrelik tenekeler halinde 60 TL’ den,



satış noktalarımızda tüketicimizin hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun.#tmo#ayçiçekyağı pic.twitter.com/6QnINZ41aP — Ahmet GÜLDAL (@Ahmet_Guldal) April 12, 2021

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI 60 LİRA OLDU!

TMO'nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Toprak Mahsulleri Ofisi 12 Nisan 2021, Pazartesi'den itibaren ayçiçek yağı satışına başlıyor. TMO'nun ürün satış noktalarında 5 litrelik tenekelerde satılacak olan ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

TMO Yemeklik Ayçiçek Yağı Satışa Başlıyor



TMO’nun Ürün Satış Noktalarında 5 litrelik tenekelerde satılacak olan Ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi.

Ülkemize milletimize hayırlı olsun pic.twitter.com/rnoGaRfLQi — Toprak Mahsulleri Ofisi (@OfisTMO) April 12, 2021

Bloomberg'te yer alan habere göre TMO, geçtiğimiz aylarda tarihinde ilk kez 25 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı için ihaleye çıkmış ve ihale sonunda 5 bin ton ayçiçek yağı alımı gerçekleştirmişti.