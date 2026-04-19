TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 20 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 312,75 TL’den başladı. Seans içinde 327,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 307,75 TL görüldü ve günü 320,00 TL’den kapattı.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,65 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,63 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 320,00 TL, 311,75 TL, 321,50 TL, 330,25 TL, 328,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 311,75 TL – 330,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 17 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 316,24 TL, 52 günlük ortalama 318,92 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 310,67 TL ve 301,33 TL destek, 329,67 TL ve 339,33 TL direnç noktalarıdır.

