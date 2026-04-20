İsa Karakaş açıkladı: Erken emeklilik için bu listeye dikkat!

Sadece bedensel engeller değil psikolojik rahatsızlıklar da malulen emeklilik hakkının kapsamında bulunuyor. Normal emeklilik için yaş, prim ve süre şartları aranırken malulen emeklilik de prim ve yaş şartı aranmıyor.

İKİNCİ SIRADA!

SGK, her sene en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olanları açıklıyor. Kanser hastalarından sonra ise ikinci sırada psikiyatri hastaları geliyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, psikiyatrik hastalıklar listesi oldukça kapsamlı olduğunu kaydetti.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN…

Karakaş, hastalığın sigorta başlangıç tarihinden sonra olması durumunda iki seçeneğin oluştuğunu kaydetti:

“Malulen Emeklilik Şartı: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmaktır.

Engelli Emeklilik Şartı: %40 oranında kayıp yaşayanlar da bu yoldan emekli olabilir.

Prim ve Süre: Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim yeterlidir. Ağır derecede malul yani başkasının bakımına muhtaç olanlar için 10 yıl sigortalılık süresi de aranmamaktadır.

Engelli emekliliğinde ise sigortalılık başlangıcı ve engellilik derecesine göre 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primden başlayarak 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 gün prime kadar değişen şartlar söz konusudur”

Karakaş, konu ile ilgili Türkiye Gazetesi’nde liste paylaşımı da yaptı. İşte o liste…