FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İsa Karakaş açıkladı: Erken emeklilik için bu listeye dikkat!

Malulen emeklilik ile yaş şartı aranmadan az prim ve genç yaşta emekli olunabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar da bu kapsamın içinde bulunuyor. İşte detaylar…

İsa Karakaş açıkladı: Erken emeklilik için bu listeye dikkat!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Sadece bedensel engeller değil psikolojik rahatsızlıklar da malulen emeklilik hakkının kapsamında bulunuyor. Normal emeklilik için yaş, prim ve süre şartları aranırken malulen emeklilik de prim ve yaş şartı aranmıyor.

İsa Karakaş açıkladı: Erken emeklilik için bu listeye dikkat! 1

İKİNCİ SIRADA!

SGK, her sene en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olanları açıklıyor. Kanser hastalarından sonra ise ikinci sırada psikiyatri hastaları geliyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, psikiyatrik hastalıklar listesi oldukça kapsamlı olduğunu kaydetti.

İsa Karakaş açıkladı: Erken emeklilik için bu listeye dikkat! 2

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN…

Karakaş, hastalığın sigorta başlangıç tarihinden sonra olması durumunda iki seçeneğin oluştuğunu kaydetti:

Malulen Emeklilik Şartı: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmaktır.

Engelli Emeklilik Şartı: %40 oranında kayıp yaşayanlar da bu yoldan emekli olabilir.

Prim ve Süre: Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim yeterlidir. Ağır derecede malul yani başkasının bakımına muhtaç olanlar için 10 yıl sigortalılık süresi de aranmamaktadır.

Engelli emekliliğinde ise sigortalılık başlangıcı ve engellilik derecesine göre 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primden başlayarak 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 gün prime kadar değişen şartlar söz konusudur”

Karakaş, konu ile ilgili Türkiye Gazetesi’nde liste paylaşımı da yaptı. İşte o liste…

İsa Karakaş açıkladı: Erken emeklilik için bu listeye dikkat! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldıÇin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Altın düştü, gümüş de geriledi: Piyasada 'Orta Doğu' baskısıAltın düştü, gümüş de geriledi: Piyasada 'Orta Doğu' baskısı

Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik Malulen Emeklilik İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.