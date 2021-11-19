TMSF iki şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin mal ve varlıkları ile sözleşmelerini 9 milyon 450 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini ise 36 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF SATIŞ KARARI RESMİ GAZETE'DE

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından şirketin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerinden oluşturulan ve satışına karar verilen Yeşildağ Hayvancılık Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale edilecek.

İHALE 15 ARALIK'TA

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından şirketin mal ve varlıkları ile sözleşmelerinden oluşturulan ve satışına karar verilen Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale edilecek.

İhale, 15 Aralık 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

