TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihindeki performansı dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu izlemektedir. Hisse, önceki gün 268,50 TL kapanışından, 3 Ekim 2025'te 269,75 TL'den işlem görmeye başlamıştır. Gün içinde hisse, en yüksek 271,00 TL ve en düşük 266,25 TL seviyelerine ulaşmıştır. Şu an hisse fiyatı 268,00 TL'dir.

Son beş günün kapanış fiyatları şu şekildedir: 268,00 TL, 268,50 TL, 259,25 TL, 252,75 TL ve 256,75 TL. Bu fiyatlar hissenin son günlerde dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı ile bugünkü açılış fiyatı arasında %0,46'lık bir artış yaşanmıştır. Gün içindeki en yüksek fiyat olan 271,00 TL, önceki kapanışa göre %0,93'lük bir artışı ifade etmektedir. En düşük fiyat 266,25 TL ise %0,85'lik bir düşüşü göstermektedir.

Destek seviyeleri 266,25 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviye kısa vadeli destek noktasıdır. Direnç noktası ise 271,00 TL seviyesidir. Gün sonuna kadar hisse fiyatının 266,25 TL ile 271,00 TL arasında dalgalanması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde eğer 266,25 TL altına inilirse, 259,25 TL seviyesinin test edilmesi olasıdır. 271,00 TL aşılırsa, 275,00 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

Yatırımcıların TOASO hissesine yatırım yapmadan önce şirketin finansal raporlarını incelemeleri önemlidir. Piyasa haberleri de dikkate alınmalıdır.