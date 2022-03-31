Trend çizgisi nedir? Trend çizgisi nasıl çizilir?

Trend, eğilim demektir. Finans dünyasında kullanılan trend terimi ise borsaların veya bir varlığın yükselme veya düşme eğilimde olması anlamına gelir. Bir varlığın düşüş veya yükseliş eğiliminin anlaşılması için trend çizgisi kullanılır. Yatırım için çok önemli olan trend çizgisi nasıl yorumlanır?

Trend çizgisi nedir?

Trend çizgisi, teknik analizin temel noktalarından biridir. Pivot noktaları kullanılarak çizilmektedir. Trend çizgileri, bir yatırım varlığının gelecekteki seyri hakkında ipucu vermektedir. Ancak her yatırımcının kullandığı teknik analiz farklı olduğu gibi, her yatırımcı farklı trend çizgisi de belirleyebilir.

Trend çizgileri, yatırım stratejisi belirlemek için bir araçtır. Grafiği incelenen varlığın düşüş veya yükseliş eğiliminde olup olmadığını belirtir. Bu anlamda piyasanın boğadan ayıya veya ayıdan boğaya geçip geçmediği hakkında da bilgi verir. Trend çizgileri tüm bu yönleriyle önemli bir araçtır. Ancak kullanımı da bir o kadar basittir.

Trend çizgisi nasıl çizilir?

Trend çizgisi, en az üç farklı noktanın belirlenmesi ile çizilir. Bu noktalardan geçen bir doğru çizilir. Mum çizgilerinin en atından veya en üstünden çizilebilir. Bu çizgiyi çekerken ve noktaları belirlerken dikkat edilmesi gereken husus, arada kalan mum noktalarının kesilmemesidir. Düşüş trendi için tepe noktaları ve yükseliş trendi için de destek noktaları kullanılır.

Yukarı trend çizgisi nasıl çizilir?

Yükselen trend çizgisinin belirlenmesi için grafiğin destek noktaları, mum çubuklarının alt noktaları kullanılmaktadır. Yukarı yönlü trend çizgisi çizildiğinde başlangıç noktası aşağıda, bitiş noktası ise daha yukarıda olur. Bu anlamda grafik yukarı ivmelenen bir zikzak şekline benzeyebilir.

Aşağı trend çizgisi nasıl çizilir?

Trend çizgilerinden bir diğeri de düşüş trend çizgisidir. Bu çizgi de yükselen trend çizgisinin tam tersidir. Grafikteki mumların tepe noktaları kullanılarak çizilmektedir. Bu direnç noktalarından en az 3'ü belirlenir ve birleştirilerek bir çizgi çizilir. Bu çizgi, aradaki mumlar tarafından kesilmemelidir. Eğer çizginin yönü aşağı doğruysa düşüş trendi vardır.

Trend çizgisi nasıl yorumlanır?

Teknik analiz yaparken faydalanılan trend çizgileri, piyasanın geleceği hakkında olumlu veya olumsuz ipuçları verir. Bu çizgilere göre bir strateji belirlenmesi mümkündür. Trend çizgileri doğru çizildiği takdirde yatırımcıya faydalı olur.

Trend çizgilerinin yorumlanmasında ilk dikkat edilecek nokta, çizginin eğimidir. Yukarı yönlü trend çizgilerinde çizgi ne kadar dik ise o denli güçlü bir yükseliş trendi var demektir. Aşağı yönlü trend çizgisi de ne kadar dik ise o kadar güçlü bir düşüş trendi vardır.

Trend çizgileri destek ve direnç noktalarını da gösterir. Trende uygun ilerleyen bir grafikte şayet yükselen trend varsa, fiyat çizgiye yaklaştığında alım yapılır. Bu alım noktası destek noktasıdır. Bu noktadan alım yaptıktan sonra trendi takip eden grafiğin yükseleceği ve kar getireceği düşünülür. Düşüş trend çizgisinde de durum tam tersidir. Çizgiye yaklaştıkça satılması önerilir.

Aşağı yönlü trend çizgisi kırıldığı taktirde pozisyonlar kapatılmalıdır. Yükselen trend çizgisi kırıldığında ise destek noktasından satın almış olmak zararı azaltacaktır. Stop loss emri de zararı minimum tutacaktır.

Trend çizgisinin kırılması, trend çizgisinin dışına çıkan yüksek hacimli fiyat mumları demektir. Trend çizgisini anlık olarak geçen, sürekliliği olmayan veya hacmi düşük olan mumlar, trendin kırıldığını göstermez. Bunun yanında eğer trendin kırıldığını gösteren mumlar varsa diğer teknikler ile analiz edilmeli ve bu kanı güçlendirilmelidir.

