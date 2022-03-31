FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Trend çizgisi nedir? Trend çizgisi nasıl çizilir?

Trend çizgisi nedir? Trend çizgisi nasıl çizilir?

31.03.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar yatırım stratejilerini belirlerken teknik analizlerden faydalanırlar. Analiz yapmak için kullanılan unsurlardan biri de trend çizgileridir. Bu çizgiler yatırım varlığının gelecek hareketine dair ipuçları sunar. Trend çizgileri nedir ve nasıl çizilir?

Trend çizgisi nedir? Trend çizgisi nasıl çizilir?

İçindekiler

  • Trend çizgisi nedir?
  • Trend çizgisi nasıl çizilir?
  • Trend çizgisi nasıl yorumlanır?

Trend, eğilim demektir. Finans dünyasında kullanılan trend terimi ise borsaların veya bir varlığın yükselme veya düşme eğilimde olması anlamına gelir. Bir varlığın düşüş veya yükseliş eğiliminin anlaşılması için trend çizgisi kullanılır. Yatırım için çok önemli olan trend çizgisi nasıl yorumlanır?

Trend çizgisi nedir?

Trend çizgisi, teknik analizin temel noktalarından biridir. Pivot noktaları kullanılarak çizilmektedir. Trend çizgileri, bir yatırım varlığının gelecekteki seyri hakkında ipucu vermektedir. Ancak her yatırımcının kullandığı teknik analiz farklı olduğu gibi, her yatırımcı farklı trend çizgisi de belirleyebilir.

Trend çizgileri, yatırım stratejisi belirlemek için bir araçtır. Grafiği incelenen varlığın düşüş veya yükseliş eğiliminde olup olmadığını belirtir. Bu anlamda piyasanın boğadan ayıya veya ayıdan boğaya geçip geçmediği hakkında da bilgi verir. Trend çizgileri tüm bu yönleriyle önemli bir araçtır. Ancak kullanımı da bir o kadar basittir.

Trend çizgisi nasıl çizilir?

Trend çizgisi, en az üç farklı noktanın belirlenmesi ile çizilir. Bu noktalardan geçen bir doğru çizilir. Mum çizgilerinin en atından veya en üstünden çizilebilir. Bu çizgiyi çekerken ve noktaları belirlerken dikkat edilmesi gereken husus, arada kalan mum noktalarının kesilmemesidir. Düşüş trendi için tepe noktaları ve yükseliş trendi için de destek noktaları kullanılır.

Yukarı trend çizgisi nasıl çizilir?

Yükselen trend çizgisinin belirlenmesi için grafiğin destek noktaları, mum çubuklarının alt noktaları kullanılmaktadır. Yukarı yönlü trend çizgisi çizildiğinde başlangıç noktası aşağıda, bitiş noktası ise daha yukarıda olur. Bu anlamda grafik yukarı ivmelenen bir zikzak şekline benzeyebilir.

Aşağı trend çizgisi nasıl çizilir?

Trend çizgilerinden bir diğeri de düşüş trend çizgisidir. Bu çizgi de yükselen trend çizgisinin tam tersidir. Grafikteki mumların tepe noktaları kullanılarak çizilmektedir. Bu direnç noktalarından en az 3'ü belirlenir ve birleştirilerek bir çizgi çizilir. Bu çizgi, aradaki mumlar tarafından kesilmemelidir. Eğer çizginin yönü aşağı doğruysa düşüş trendi vardır.

Trend çizgisi nasıl yorumlanır?

Teknik analiz yaparken faydalanılan trend çizgileri, piyasanın geleceği hakkında olumlu veya olumsuz ipuçları verir. Bu çizgilere göre bir strateji belirlenmesi mümkündür. Trend çizgileri doğru çizildiği takdirde yatırımcıya faydalı olur.

Trend çizgilerinin yorumlanmasında ilk dikkat edilecek nokta, çizginin eğimidir. Yukarı yönlü trend çizgilerinde çizgi ne kadar dik ise o denli güçlü bir yükseliş trendi var demektir. Aşağı yönlü trend çizgisi de ne kadar dik ise o kadar güçlü bir düşüş trendi vardır.

Trend çizgileri destek ve direnç noktalarını da gösterir. Trende uygun ilerleyen bir grafikte şayet yükselen trend varsa, fiyat çizgiye yaklaştığında alım yapılır. Bu alım noktası destek noktasıdır. Bu noktadan alım yaptıktan sonra trendi takip eden grafiğin yükseleceği ve kar getireceği düşünülür. Düşüş trend çizgisinde de durum tam tersidir. Çizgiye yaklaştıkça satılması önerilir.

Aşağı yönlü trend çizgisi kırıldığı taktirde pozisyonlar kapatılmalıdır. Yükselen trend çizgisi kırıldığında ise destek noktasından satın almış olmak zararı azaltacaktır. Stop loss emri de zararı minimum tutacaktır.

Stop loss nedir? Stop loss nasıl yapılır?Stop loss nedir? Stop loss nasıl yapılır?

Trend çizgisinin kırılması, trend çizgisinin dışına çıkan yüksek hacimli fiyat mumları demektir. Trend çizgisini anlık olarak geçen, sürekliliği olmayan veya hacmi düşük olan mumlar, trendin kırıldığını göstermez. Bunun yanında eğer trendin kırıldığını gösteren mumlar varsa diğer teknikler ile analiz edilmeli ve bu kanı güçlendirilmelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddiaAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisiAkaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.