Stop loss nedir? Stop loss nasıl yapılır?

Borsalar; özellikle kripto para borsaları, çok yüksek düşüşler yaşayabilirler. Yatırımcılar bu yüksek düşüşlerden korunmak için stop loss emrini kullanırlar. Stop loss emri, belli bir noktada otomatik satış yapar ve zararı durdurur.

Stop loss nedir?

Stop loss, bir koşullu emirdir. Bu işlem sayesinde belirli bir düşüşten sonra otomatik satış yapılır. Bu satış sayesinde zarar durdurulmuş olur.

Stop loss, İngilizce bir kelimedir. "Kaybı durdur" anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere borsalarda da kaybı durdurmak için kullanılır. Yatırımcının aldığı varlık değer kaybederse, hangi noktada satış yapılacağını belirlediği bir işlemdir.

Stop loss, normal komisyon oranlarıyla işleme girer. Ayrıca bu işlemin iptal edilmesi ücretsizdir. Satış işlemi gerçekleştiğinde komisyon alındığı için bu işlemin bir maliyeti de bulunmamaktadır.

Stop loss ne işe yarar?

Stop loss, tıpkı kanayan bir yaraya tampon yapmak gibidir. Sürekli şekilde değer kaybeden bir varlığa yatırım yapıldıysa, bu değer kaybından en hafif şekilde kurtulmayı sağlar. Stop loss avantajları:

Uzun vadeli yatırım yapıldığında stop loss sayesinde sürekli grafik incelemeye gerek kalmaz.

Belirli bir stratejiye göre stop loss yapılır. Bu stratejiden şaşmayı ve duygusal işlem yapmayı engeller.

Stop loss emri sadece bir uyarı işareti olarak da kullanılabilir. Satış yapmak zorunlu değildir.

Stop loss, değer kaybeden yatırım varlıkların satışını gerçekleştirir ve böylece diğer yatırım varlıklarına yatırım yapma olanağı sağlar.

Stop loss riskleri nelerdir?

Stop loss tamamen risksiz bir emir değildir. Emir noktasını çok iyi belirlemek gereklidir. Bu anlamda acemi yatırımcıların değil, deneyimli ve bilgili yatırımcıların bu emri kullanması riski azaltır.

Stop loss emrinin en büyük riski, çok hızlı yaşanan düşüşlerde emrin bazen gerçekleşmemesidir. Ayrıca bazı düşüşler stop loss emirlerini gerçekleştirdikten sonra durur ve bu varlık değer kazanır. Bu şekilde gereksiz satış yapılabilir.

Borsada stop loss nasıl yapılır?

Stop loss emri borsaların işlem opsiyonlarından biridir. Borsada stop loss emri, Forex işlem platformundan yapılır. Öncelikle bu yatırım aracının normal grafiği incelenir. Eğer bu varlık %10'luk bir değişim oranına sahipse bu orana uygun şekilde stop loss emri verilmelidir. %5'lik bir düşüşe emir verildiğinde gereksiz satış işlemi yapılacaktır.

