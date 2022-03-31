FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. s
  4. Stop loss nedir? Stop loss nasıl yapılır?

Stop loss nedir? Stop loss nasıl yapılır?

30.03.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stop loss emri yatırımcılar için çok önemli opsiyonlardan biridir. Borsada ve kripto para piyasasında stop loss emrinin olması, yatırımcının parasını korumasını sağlar. Stop loss nedir? Stop loss emri nasıl yapılır?

Stop loss nedir? Stop loss nasıl yapılır?

Borsalar; özellikle kripto para borsaları, çok yüksek düşüşler yaşayabilirler. Yatırımcılar bu yüksek düşüşlerden korunmak için stop loss emrini kullanırlar. Stop loss emri, belli bir noktada otomatik satış yapar ve zararı durdurur.

Stop loss nedir?

Stop loss, bir koşullu emirdir. Bu işlem sayesinde belirli bir düşüşten sonra otomatik satış yapılır. Bu satış sayesinde zarar durdurulmuş olur.

Stop loss, İngilizce bir kelimedir. "Kaybı durdur" anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere borsalarda da kaybı durdurmak için kullanılır. Yatırımcının aldığı varlık değer kaybederse, hangi noktada satış yapılacağını belirlediği bir işlemdir.

Stop loss, normal komisyon oranlarıyla işleme girer. Ayrıca bu işlemin iptal edilmesi ücretsizdir. Satış işlemi gerçekleştiğinde komisyon alındığı için bu işlemin bir maliyeti de bulunmamaktadır.

Stop loss ne işe yarar?

Stop loss, tıpkı kanayan bir yaraya tampon yapmak gibidir. Sürekli şekilde değer kaybeden bir varlığa yatırım yapıldıysa, bu değer kaybından en hafif şekilde kurtulmayı sağlar. Stop loss avantajları:

  • Uzun vadeli yatırım yapıldığında stop loss sayesinde sürekli grafik incelemeye gerek kalmaz.
  • Belirli bir stratejiye göre stop loss yapılır. Bu stratejiden şaşmayı ve duygusal işlem yapmayı engeller.
  • Stop loss emri sadece bir uyarı işareti olarak da kullanılabilir. Satış yapmak zorunlu değildir.
  • Stop loss, değer kaybeden yatırım varlıkların satışını gerçekleştirir ve böylece diğer yatırım varlıklarına yatırım yapma olanağı sağlar.

Stop loss riskleri nelerdir?

Stop loss tamamen risksiz bir emir değildir. Emir noktasını çok iyi belirlemek gereklidir. Bu anlamda acemi yatırımcıların değil, deneyimli ve bilgili yatırımcıların bu emri kullanması riski azaltır.

Stop loss emrinin en büyük riski, çok hızlı yaşanan düşüşlerde emrin bazen gerçekleşmemesidir. Ayrıca bazı düşüşler stop loss emirlerini gerçekleştirdikten sonra durur ve bu varlık değer kazanır. Bu şekilde gereksiz satış yapılabilir.

Borsada stop loss nasıl yapılır?

Stop loss emri borsaların işlem opsiyonlarından biridir. Borsada stop loss emri, Forex işlem platformundan yapılır. Öncelikle bu yatırım aracının normal grafiği incelenir. Eğer bu varlık %10'luk bir değişim oranına sahipse bu orana uygun şekilde stop loss emri verilmelidir. %5'lik bir düşüşe emir verildiğinde gereksiz satış işlemi yapılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddiaAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Petrol fiyatı rezerv hamlesi ile sert düştü!

Petrol fiyatı rezerv hamlesi ile sert düştü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.