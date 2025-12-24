FİNANS

TÜPRAŞ (TUPRS) 25 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS), 25 Aralık Perşembe 2025 için hazırlanan analizde, 24 Aralık Çarşamba 2025 kapanış verilerine göre 188,00 TL kapanış, %1,51 değişim ve 2,54 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Recep Demircan

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 24 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde güne 185,20 TL’den başladı. Seans içinde 188,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 183,80 TL görüldü ve günü 188,00 TL’den kapattı.
TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 24 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,51 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,54 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 13,59 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 188,00 TL, 185,20 TL, 185,70 TL, 184,60 TL, 188,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 184,60 TL – 188,70 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 24 Aralık Çarşamba 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 193,51 TL, 52 günlük ortalama 193,02 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 185,33 TL ve 182,67 TL destek, 189,33 TL ve 190,67 TL direnç noktalarıdır.

TÜPRAŞ (TUPRS) 25 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz 1

TÜPRAŞ (TUPRS) 25 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

