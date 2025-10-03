TÜPRAŞ (TUPRS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 191,5 TL'den işlem görmeye başlamıştır. Gün içinde 190 TL ile 194,4 TL arasında dalgalanmıştır. Hisse fiyatı 191 TL seviyesinde kapanmıştır. Bu kapanış, önceki güne göre %0,26'lık bir düşüşü göstermektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları incelendiğinde, 191 TL, 191,5 TL, 186,5 TL, 185,8783 TL ve 185,3975 TL seviyeleri görülmektedir. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde yatay bir seyir izlediğini göstermektedir. Hisse, 185 TL ile 191,5 TL arasında dalgalanmaktadır.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 190 TL kısa vadeli destek olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 185 TL’nin test edilmesi mümkündür. Ayrıca, 194 TL ve 195 TL seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır.

Hareketli ortalama göstergeleri de teknik analiz açısından önemlidir. 50 günlük hareketli ortalama 192,23 TL seviyesinde bulunmaktadır. 200 günlük hareketli ortalama ise 183,90 TL seviyesindedir. Bu durum, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Genel olarak, yükseliş eğilimi devam etmektedir.

Önümüzdeki günlerde, hisse fiyatı 190 TL seviyesinin üzerinde kalırsa 194 TL ve 195 TL direnç seviyelerinin test edilmesi beklenmektedir. Fakat, 190 TL altına inilirse, 185 TL desteğine doğru bir geri çekilme yaşanabilir.

TÜPRAŞ hissesinin teknik göstergeleri ve destek-direnç seviyeleri, yatırımcılara kısa vadeli stratejiler belirlemede yardımcı olmaktadır. Yatırımcıların piyasa koşullarını ve şirketin temel verilerini göz önünde bulundurması önemlidir.