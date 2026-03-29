TÜPRAŞ (TUPRS) 30 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 27 Mart Cuma 2026 tarihinde güne 240,70 TL’den başladı. Seans içinde 241,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 234,00 TL görüldü ve günü 240,50 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 27 Mart Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,12 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 19,58 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 83,10 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 240,50 TL, 240,20 TL, 250,50 TL, 259,00 TL, 255,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 240,20 TL – 259,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 27 Mart Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 242,13 TL, 52 günlük ortalama 226,81 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 233,67 TL ve 227,33 TL destek, 252,67 TL ve 265,33 TL direnç noktalarıdır.

