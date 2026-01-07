FİNANS

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 08 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO), 08 Ocak Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 07 Ocak Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 290,75 TL kapanış, %0,78 değişim ve 20,76 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Devrim Karadağ

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 07 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 289,50 TL’den başladı. Seans içinde 295,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 287,50 TL görüldü ve günü 290,75 TL’den kapattı.
TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 07 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,78 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 20,76 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 71,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 290,75 TL, 288,50 TL, 277,75 TL, 274,25 TL, 268,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 268,50 TL – 290,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 07 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 273,53 TL, 52 günlük ortalama 275,98 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 275,33 TL ve 260,67 TL destek, 297,33 TL ve 304,67 TL direnç noktalarıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 08 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 08 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

