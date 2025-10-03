FİNANS

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından izlenmektedir. Günlük işlem verilerine göre, THYAO hissesinin açılış fiyatı 315,75 TL olmuştur. Gün içinde en yüksek fiyat 318,5 TL, en düşük fiyat ise 314,5 TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şu an itibarıyla hisse fiyatı 315 TL seviyesinde işlem görmektedir.

Önceki gün kapanış fiyatı 315,75 TL’dir. Bu durumda, gün içindeki en yüksek seviyeye göre %0,93, en düşük seviyeye göre ise %0,40 dalgalanma yaşanmıştır. Şu anki fiyat, önceki kapanışa göre %0,24 düşüş göstermektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları sırasıyla 315 TL, 315,75 TL, 315 TL, 319,25 TL ve 319,75 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler hisse fiyatının yatay seyrini ve 315 TL ile 320 TL arasında dalgalandığını ortaya koymaktadır.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 314,5 TL kısa vadeli destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilirse, 311,75 TL ve 307,5 TL seviyeleri bir sonraki destek noktaları olacaktır. Diğer taraftan, 318,5 TL kısa vadeli direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyenin aşılması halinde, 320 TL ve 323,75 TL seviyeleri izlenebilir.

Gün sonuna doğru, hisse fiyatının 315 TL seviyelerinde dengelenmesi bekleniyor. Ancak piyasa koşulları ve şirketin finansal performansına bağlı olarak, fiyatın 314,5 TL seviyesini test etmesi veya 318,5 TL seviyesini aşması mümkündür.

Önümüzdeki günlerde, THYAO hissesinin 315 TL ile 320 TL arasında işlem görmeye devam etmesi olasıdır. Özellikle 314,5 TL ve 318,5 TL seviyeleri, yatırımcılar için önemli destek ve direnç noktalarıdır. Bu seviyeler dikkatle izlenmelidir.

