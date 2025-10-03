FİNANS

ULKER BISKUVI (ULKER) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ULKER BISKUVI (ULKER) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ULKER BISKUVI (ULKER) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihindeki performansı önemli veriler sunmaktadır. Hisse, 2 Ekim 2025 tarihinde 108,7 TL'den kapanmıştır. 3 Ekim 2025'te açılış fiyatı 108,3 TL olmuştur. Gün içinde en yüksek 109 TL, en düşük ise 106,7 TL seviyeleri görülmüştür. Şu an itibarıyla hisse 107,2 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları ise 107,2 TL, 108,7 TL, 104,5 TL, 105,4 TL ve 106,5 TL şeklindedir. Bu veriler, hissenin dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Kısa vadede yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Günlük bazda, 3 Ekim 2025 tarihli kapanış fiyatı, bir önceki güne göre %1,38’lik bir düşüş göstermektedir. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara yönelik dikkatli olunması gerektiğini ifade etmektedir.

Teknik analiz açısından, 200 günlük hareketli ortalama 106,64 TL seviyesindedir. Bu durum, hissenin genel olarak "Al" sinyali verdiğini göstermektedir. Fibonacci pivot noktası 108,33 TL olarak belirlenmiştir. Bunun üzerindeki kapanış, yükseliş trendinin devamına işaret edebilir.

Destek seviyeleri 107,26 TL, 107,63 TL ve 107,96 TL şeklindedir. Direnç seviyeleri ise 108,66 TL, 109,03 TL ve 109,36 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler yatırımcılara yol gösterici olabilir.

Önceki günlerde yaşanan dalgalanmalar ve teknik göstergeler ışığında ULKER hissesinin 106,7 TL ile 109 TL arasında hareket etmesi beklenmektedir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini takip etmeleri bu süreçte önem taşımaktadır. Stratejik kararlar almak için piyasa koşullarını değerlendirmenin kritik olduğu unutulmamalıdır.

Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Kira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleştiKira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleşti

