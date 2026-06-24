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Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini!

Ethereum, 14 ayın dip seviyesine yakın işlem görüyor. Salı günü yüzde 4,82 değer kaybeden ETH için Fundstrat kurucu ortağı Thomas Lee'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini!
Cansu Çamcı

Kripto para piyasasında düşüş eğilimi devam ederken Ethereum salı günü yüzde 4,82 değer kaybetti. Buna karşın Fundstrat kurucu ortağı Thomas Lee, Ethereum'un mevcut seviyelerde düşük değerlendiğini ve uzun vadede 22 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

Finansal araştırma şirketi Fundstrat'ın kurucularından Thomas Lee, "Ethereum zincir üstü finansın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Lee, uzun süredir Ethereum'u yatırımcılar açısından güçlü bir finansal varlık olarak değerlendiriyor ve kripto paranın uzun vadede yukarı yönlü bir trend izleyebileceğini düşünüyor.

Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini! 1

ETHEREUM 14 AYIN DİP SEVİYESİNE YAKIN

ETH/USD paritesinde 1.656 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum, 14 ayın en düşük seviyesine oldukça yakın seyrediyor.

Kripto para piyasasında hakim olan negatif görünüm, Ethereum'un son dönemde elde ettiği kazanımları korumasını zorlaştırıyor.

Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini! 2

Uzun süreli ayı piyasaları, özellikle uzun vadeli yatırımcıların risk iştahını azaltarak farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden olabiliyor. Ancak bazı analistler, mevcut baskıya rağmen Ethereum'un geleceğine ilişkin olumlu beklentilerini koruyor.

ANALİSTLER UZUN VADELİ POTANSİYELE DİKKAT ÇEKİYOR

Çok sayıda analiste göre Ethereum'un mevcut fiyatlaması, kripto paranın uzun vadeli potansiyelini tam olarak yansıtmıyor.

Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 66 altında bulunuyor. Bitcoin ile birlikte düşüş eğilimine giren ETH'nin kısa vadede daha fazla baskı altında kalabileceği de belirtiliyor.

Buna rağmen analistler, Ethereum'un hem yakın dönemde hem de yılın ilerleyen kısmında yukarı yönlü bir hareket gösterebileceğini değerlendiriyor.

Kripto piyasasında toparlanmayı destekleyebilecek unsurlar arasında ekonomik görünüm öne çıkıyor. Enflasyondaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, riskli varlıklara yönelik ilgiyi artırarak piyasada boğa eğilimini destekleyebileceği ifade ediliyor.

Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini! 3

SİYASİ VE REGÜLASYON DESTEĞİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Kripto para piyasasının, dijital varlıkları destekleyen mevcut siyasi atmosferden de fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

Kripto teknolojisine yönelik olumlu yaklaşım ve dijital tokenların meşru finansal varlıklar olarak korunmasına dönük adımlar, piyasa açısından destekleyici görülüyor.

Bu kapsamda süreci devam eden Clarity Act, kripto paraların daha net ve güvenli bir regülasyon çerçevesine kavuşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin, bankacılık kurumlarının kripto varlıklara daha sıcak bakmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini! 4

LEE'YE GÖRE HEDEF 22 BİN DOLAR OLABİLİR

Thomas Lee'ye göre Ethereum'un uzun vadeli potansiyeli 22 bin dolar seviyelerine kadar uzanabilir.

Lee, ETH'nin gelecekte finansal altyapının en güçlü destekleyici unsurlarından biri haline gelebileceğini öngörüyor. Lee ve bazı analistlere göre Ethereum mevcut seviyelerde düşük değerleniyor. Uygun ekonomik koşulların oluşması halinde ETH'nin çok daha yüksek seviyelere taşınabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan piyasaların İran savaşı sonrası toparlanma sürecinde olması, yatırımcıların riskli kripto varlıklara yönelme konusunda temkinli davranmasına neden oluyor.

Ancak söz konusu gerilimin gündemdeki etkisinin azalmasıyla birlikte, kripto yatırımcılarının daha cesur adımlar atabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ethereum kripto
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