Benzine bir zam daha geliyor! Akaryakıtta güncel son rakamlar (9 Ağustos 2026)

Akaryakıtta uluslararası petrol varil fiyatlarına göre ücretlendirmede değişiklik devam ediyor. Son gelişmeye göre benzinin litre fiyatında bir değişim görülecek.

En son litre fiyatına 1.10 TL zam yapılan benzin için fiyatlandırma bir kez daha değişecek.

BENZİNE PAZARTESİ GECE YARISI ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzin litre fiyatı pazartesi gece yarısı 1.56 TL zamlanacak.

Benzin fiyatları 11 Ağustos Salı itibariyle fiyat artışı görmüş olarak araç depolarına dolacak.

Akaryakıtta şu an geçerli olan fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin: 68.36 TL

Motorin: 80.04 TL

LPG: 33.79 TL

Benzine 11 Ağustos Salı günü yansıyacak 1.56 TL'lik fiyat artışı ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 69.92 TL'ye kadar çıkarken bu ücretlendirme Anadolu'da 70 TL'yi bulacak.