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Benzine bir zam daha geliyor! Akaryakıtta güncel son rakamlar (9 Ağustos 2026)

Benzine zam mı geliyor? Akaryakıt fiyatları ne kadar? ABD-İran savaşının başlamasıyla petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken herkes bu sorulara yanıt arar hale geldi. Son dakika haberine göre benzine ise yeni bir zam daha geliyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Hangi tarihte ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Benzine bir zam daha geliyor! Akaryakıtta güncel son rakamlar (9 Ağustos 2026)
Devrim Karadağ

Akaryakıtta uluslararası petrol varil fiyatlarına göre ücretlendirmede değişiklik devam ediyor. Son gelişmeye göre benzinin litre fiyatında bir değişim görülecek.

En son litre fiyatına 1.10 TL zam yapılan benzin için fiyatlandırma bir kez daha değişecek.

BENZİNE PAZARTESİ GECE YARISI ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzin litre fiyatı pazartesi gece yarısı 1.56 TL zamlanacak.

Benzine bir zam daha geliyor! Akaryakıtta güncel son rakamlar (9 Ağustos 2026) 1

Benzin fiyatları 11 Ağustos Salı itibariyle fiyat artışı görmüş olarak araç depolarına dolacak.

Akaryakıtta şu an geçerli olan fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin: 68.36 TL

Motorin: 80.04 TL

LPG: 33.79 TL

Benzine 11 Ağustos Salı günü yansıyacak 1.56 TL'lik fiyat artışı ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 69.92 TL'ye kadar çıkarken bu ücretlendirme Anadolu'da 70 TL'yi bulacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.44
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin Zam Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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