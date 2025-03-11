VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 12.123,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 azalışla 12.132,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.114,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış baskısı etkili oluyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.950 puanın destek, 12.250 ve 12.350 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır