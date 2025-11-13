VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (13 Kasım 2025 Perşembe)

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,26 artışla 12.031,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.063,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 12.071,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır