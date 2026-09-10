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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,11 yükselişle 17.940,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 artışla 17.920,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyirle 17.916,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 17.940,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK KRİTİK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 18.000 ve 18.100 puanın direnç, 17.800 ve 17.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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