FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

14.04.2025 11:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,9 yükselişle 10.476,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,9 artışla 10.476,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 10.388,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 10.419,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil, diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, yurt içinde haftanın ilk işlem gününde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistler, 2025 yılında ise cari işlemler açığının 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.550 ve 10.650 puanın direnç, 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Son gün 30 Nisan! Zorunlu... Yapmayana 11 bin 977 TL cezaSon gün 30 Nisan! Zorunlu... Yapmayana 11 bin 977 TL ceza
SGK açıkladı: Emeklinin gözdesi o şehir oldu!SGK açıkladı: Emeklinin gözdesi o şehir oldu!
Anahtar Kelimeler:
viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Mal varlığı sosyal medyayı salladı

Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Mal varlığı sosyal medyayı salladı

Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.