VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 12.381,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.402,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 artışla 12.421,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasıyla haftaya pozitif seyirle başlarken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odak noktasında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır