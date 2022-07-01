W formasyonu nedir? W formasyonu olursa ne olur?

W formasyonundan önce ikili tepe oluşmalıdır. Özellikle ikili tepenin boyun çizgisinden sonra gelen yükseliş, W formasyonunu onaylar. W formasyonunda inanılmaz kazançlar ve düşüşler beklenir.

İkili tepe sonrasında tekrar yükseliş başlarsa, yatırımcılar düzeltmenin bittiğini düşünür. Böylece yeni alım fırsatları oluşturan varlık, alıcılar tarafından ilgi görür. İlginin bir anda yoğunlaşmasının sonucunda, hızlı bir yükseliş başlar. W formasyonunun yükselişi, tepe noktalarından en az iki kat yukarıya gerçekleşir. Yoğun alıcı üzerine hızla yükselen varlık, iki katlık kazançtan sonra sıkışmaya başlar.

W formasyonundan sonra çok hızlı bir düşüş gerçekleşir. Düşüş seviyesi ise varlığın çıktığı noktadan, tam iki kat aşağıya olacaktır.

W formasyonu nedir?

İkili tepenin ardından oluşan W formasyonu, W harfine benzediği için bu şekilde ifade edilir. Grafik üzerinde tam bir W harfinin görmek mümkün değildir. Fakat boyun çizgilerini ve ikili tepeleri başarıyla yorumlayan yatırımcı, W formasyonunun geleceğini anlar. Böylece kapısını yüksek kazançlara açabilir.

W formasyonu onayı için iyi gözlem ve teknik analiz gerekir. Tecrübeli yatırımcılar grafik üzerindeki onayı, iyi bir şekilde analiz ederek pozisyonunu gerçekleştirir. Eğer W formasyonu için onay gelmezse ufak kazançlarla veya kayıplarla pozisyondan ayrılır. Grafik üzerinde net bir W harfinin oluşması mümkün olmayacağı için iyi teknik analiz gerekir.

W formasyonu olursa ne olur?

W formasyonu oluştuğu durumda, tepe noktalarının en az iki katı yükseliş gelir. W formasyonu hedefi en az iki kat denebilir. Fakat yükseliş bir noktada hızlıca biterek, aynı oranda bir düşüş sağlar. Hatta ciddi düşüşler sonrasında yeni alıcılar bulunmazsa, varlık hızla güven kaybedebilir. Böylece boyun çizgisinin de altına düşen varlık ciddi bir toplama dönemine geçiş yapar.

W formasyonu sonrası, varlığın sürekli tepe değerinde kalması mümkün değildir. Anlık olarak yoğun ilgi kazanan varlıklara yatırımcılar uzun süreli güvenmez. Bu sayede tecrübeli yatırımcı için kısa ve karlı bir yolculuk olur.

W formasyonu nasıl çalışır?

W formasyonunu çalışması için ikili tepe formasyonundan sonra sert bir yükseliş gerekir. Özellikle boyun çizgisi üzerinde yatay hareketler yapan varlık bir anda ilgi kazanır. Böylece yeni bir yükseliş yolu açılmış olur. Yatırımcıların hedefine giren varlık, yoğun bir ilgiyle alıcı bulurken hızlı bir yükseliş gösterir. Çok kısa sürelerde alıcı bulmaya başladığı noktanın iki katına kadar ulaşabilir. Fakat unutulmaması gereken, hızlı yükselen varlık gerçek değerinde değildir. Bu sebeple yüksek kazanç elde eden yatırımcılar hızlıca ellerindeki tüm varlıkları tecrübesiz yatırımcılara devreder. Bunun sonucunda ciddi bir düşüş gerçekleşir.

