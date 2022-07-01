FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. W formasyonu nedir? W formasyonu olursa ne olur?

W formasyonu nedir? W formasyonu olursa ne olur?

30.06.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

W formasyonu, ayı sezonları içerisinde oluşan düşüş trendi formasyonlarından biridir. W formasyonu oluşmadan önce ikili tepe veya dip formasyonları oluşur. Oluşan ikili tepe sonrasında başlayan düşüşün en dip seviyeden alıcı bulmasıyla meydana gelir. Böylece W harfine benzer son bir yükseliş başlar. W formasyonlarında, iki kat yükseliş veya yükselişten sonra ciddi bir düşüş beklenir.

W formasyonu nedir? W formasyonu olursa ne olur?

İçindekiler

  • W formasyonu nedir?
  • W formasyonu nasıl çalışır?

W formasyonundan önce ikili tepe oluşmalıdır. Özellikle ikili tepenin boyun çizgisinden sonra gelen yükseliş, W formasyonunu onaylar. W formasyonunda inanılmaz kazançlar ve düşüşler beklenir.

İkili tepe sonrasında tekrar yükseliş başlarsa, yatırımcılar düzeltmenin bittiğini düşünür. Böylece yeni alım fırsatları oluşturan varlık, alıcılar tarafından ilgi görür. İlginin bir anda yoğunlaşmasının sonucunda, hızlı bir yükseliş başlar. W formasyonunun yükselişi, tepe noktalarından en az iki kat yukarıya gerçekleşir. Yoğun alıcı üzerine hızla yükselen varlık, iki katlık kazançtan sonra sıkışmaya başlar.

W formasyonundan sonra çok hızlı bir düşüş gerçekleşir. Düşüş seviyesi ise varlığın çıktığı noktadan, tam iki kat aşağıya olacaktır.

W formasyonu nedir?

İkili tepenin ardından oluşan W formasyonu, W harfine benzediği için bu şekilde ifade edilir. Grafik üzerinde tam bir W harfinin görmek mümkün değildir. Fakat boyun çizgilerini ve ikili tepeleri başarıyla yorumlayan yatırımcı, W formasyonunun geleceğini anlar. Böylece kapısını yüksek kazançlara açabilir.

W formasyonu onayı için iyi gözlem ve teknik analiz gerekir. Tecrübeli yatırımcılar grafik üzerindeki onayı, iyi bir şekilde analiz ederek pozisyonunu gerçekleştirir. Eğer W formasyonu için onay gelmezse ufak kazançlarla veya kayıplarla pozisyondan ayrılır. Grafik üzerinde net bir W harfinin oluşması mümkün olmayacağı için iyi teknik analiz gerekir.

W formasyonu olursa ne olur?

W formasyonu oluştuğu durumda, tepe noktalarının en az iki katı yükseliş gelir. W formasyonu hedefi en az iki kat denebilir. Fakat yükseliş bir noktada hızlıca biterek, aynı oranda bir düşüş sağlar. Hatta ciddi düşüşler sonrasında yeni alıcılar bulunmazsa, varlık hızla güven kaybedebilir. Böylece boyun çizgisinin de altına düşen varlık ciddi bir toplama dönemine geçiş yapar.

W formasyonu sonrası, varlığın sürekli tepe değerinde kalması mümkün değildir. Anlık olarak yoğun ilgi kazanan varlıklara yatırımcılar uzun süreli güvenmez. Bu sayede tecrübeli yatırımcı için kısa ve karlı bir yolculuk olur.

W formasyonu nasıl çalışır?

W formasyonunu çalışması için ikili tepe formasyonundan sonra sert bir yükseliş gerekir. Özellikle boyun çizgisi üzerinde yatay hareketler yapan varlık bir anda ilgi kazanır. Böylece yeni bir yükseliş yolu açılmış olur. Yatırımcıların hedefine giren varlık, yoğun bir ilgiyle alıcı bulurken hızlı bir yükseliş gösterir. Çok kısa sürelerde alıcı bulmaya başladığı noktanın iki katına kadar ulaşabilir. Fakat unutulmaması gereken, hızlı yükselen varlık gerçek değerinde değildir. Bu sebeple yüksek kazanç elde eden yatırımcılar hızlıca ellerindeki tüm varlıkları tecrübesiz yatırımcılara devreder. Bunun sonucunda ciddi bir düşüş gerçekleşir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 ayar altın bilezik ne kadar?14 ayar altın bilezik ne kadar?
Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...
Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldiMotorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi
Anahtar Kelimeler:
formasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Boğazından...

Kan donduran olay! Boğazından...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

Asgari ücrette gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Asgari ücrette gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Yeni kredi paketine başvurular başladı!

Yeni kredi paketine başvurular başladı!

Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...

Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.