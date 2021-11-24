Yarım altın kaç TL? İşte 24 Kasım yarım altın fiyatı!

Dolar TL karşısında geçtiğimiz gün 13,50 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bu kapsamda yarım altın fiyatında da yükseliş görüldü. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte 24 Kasım yarım altın fiyatı!

24 KASIM YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın 24 Kasım 14.50 itibarıyla 2.232,85 TL'den alınıyor ve 2.299,04 TL'den satılıyor.

İşte altın fiyatları...

Ons altın alış/satış: 1.788,40 1.788,72

Spot altın alış/satış: 700,60 700,73

Çeyrek altın alış/satış: 1.119,92 1.149,52

Cumhuriyet altını alış/satış: 4.696,00 4.767,00

Gremse altın alış/satış: 11.199,23 11.495,21

Ata altın alış/satış: 4.619,68 4.752,76

Beşli altın alış/satış: 22.678,44 23.201,34

İkibuçuk altın alış/satış: 11.199,23 11.417,87

Ziynet altın alış/satış: 4.479,69 4.584,02

İSLAM MEMİŞTEN ALTIN YORUMU

Altın fiyat tahminleriyle geniş bir kitle tarafından takip edilen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altının geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. İlerleyen zamanlarda ons altının 1920-1960 dolara yükseleceğini söyledi ve altının yükselmesinin arkasında yatacak nedenleri sıraladı. Buna göre altının değer kazanmasında küresel ekonomideki belirsizlikler, vaka sayılarına bağlı kapanma konuşmaları, küresel çapta enflasyon endişeleri ve tedarikteki aksaklıklar etkili olacak.



