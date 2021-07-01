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Futbol takımlarının borsadaki değeri açıklandı

01.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri, yatırımcısına yılın ilk yarısında yüzde 48,5 kazandırarak 5 yılın, Fenerbahçe Futbol AŞ ise yüzde 28,4 ile 7 yılın en iyi ilk yarı performansını sergiledi.

Futbol takımlarının borsadaki değeri açıklandı

Spor endeksi, ocak-haziran döneminde yüzde 15,6 değer kazandı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeşil sahalardaki başarısını borsada da sürdürdü.

BEŞİKTAŞ YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Beşiktaş'ın hisseleri, yatırımcısına yılın ilk yarısında yüzde 48,5 kazandırarak 5 yılın en iyi ilk yarı performansını sergiledi. Beşiktaş böylece yılın ilk yarısında da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının, ligdeki başarılı performansıyla yıl içinde 13,51 liraya kadar yükseldiğini anımsattı.

Bu dönemde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 28,4 arttı. Fenerbahçe de 7 yılın en iyi ilk yarı performansını sergiledi.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 7,4 arttı.

Analistler, spor şirketlerinin haziran ayında gerçekleştirdiği transferlerle de hisse performanslarının başarılı olduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin yıl başında gerçekleştirdiği etkili transferler ve teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasıyla da yıl genelinde borsada yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ise yatırımcısına yüzde 11,4 kaybettirdi.

FENERBAHÇE HAZİRAN AYINDA YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin haziran ayı performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 11,9 ile Fenerbahçe kazandırdı.

Bu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 10,5, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 6,8, Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 4,8 arttı.

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Analistler, Galatasaray'ın UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın sona ermesi sonrasında da hisselerinde yükselişler gözlemlendiğini belirtti. Sarı-kırmızılılar, anlaşmadan 1 yıl erken çıkmak için yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını bildirmişti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİ OLAN TAKIM FENARBAHÇE

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe yılın ilk yarısını 3 milyar 755 milyon 301 bin 200 TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 938 milyon 600 bin TL piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 440 milyon lirayla Beşiktaş, 1 milyar 310 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2020, Mayıs, Haziran 2021 kapanış fiyatı, değişimi, 2020 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

BORSABEŞK

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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