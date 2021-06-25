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Elon Musk'a soğuk duş! Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

25.06.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon teknoloji şirketi Panasonic, Tesla’da bulunan 3.6 milyar dolar seviyesindeki tüm hisselerini satarak Elon Musk'la olan ortaklığını sonlandırdı. Yapılan açıklamada iş ilişkilerinin devam ettiği bildirildi.

Elon Musk'a soğuk duş! Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla başta kripto para piyasası olmak üzere borsayı da etkileyen milyarder iş insanı Elon Musk'a, Japon teknoloji devi Panasonic'den darbe geldi. Dev şirket Tesla'da bulunan tüm hisselerini sattı.

TESLA'DAN 5 KAT KAZANDI

Geçtiğimiz yıl Mart ayında açıklama yaparak, 730 milyon dolarlık Tesla hissesi olduğunu belirten şirket, 2021 yılının Mart ayında satış yaptı. 12 aylık süreçte yaklaşık 5 katı kadar kazanç sağladığı düşünülen Panasonic’in bu satıştan 3.6 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

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BÜYÜME İÇİN KULLANILACAK

Bloomberg'te yer alan habere göre, Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Tesla'nın işlem hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Sözcü, gelirlerin gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için kullanılacağını söyledi.

Panasonic'in yeni başkanı ve CEO'su Yuki Kusumi, 103 yaşındaki Japon elektronik üreticisi için büyüme stratejisine odaklanırken üretim tabanından yukarıya doğru verimliliği artırmaya odaklandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Japonya
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