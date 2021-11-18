FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Yurt içi piyasalarında gözler Merkez Bankasında

Yurt içi piyasalarında gözler Merkez Bankasında

18.11.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel pay piyasaları, dünya genelinde artan enflasyon baskılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Yurt içi piyasalarında gözler Merkez Bankasında

Küresel pay piyasaları, dünya genelinde artan enflasyon baskılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Enflasyon baskıları, küresel pay piyasaları fiyatlamalarında etkisini sürdürüyor. Dün İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ABD'de emlak sektörüne ilişkin verilerde artan maliyetler göze çarptı.

Söz konusu gelişmeler gelişmekte olan ülke merkez bankalarının destekleyici para politikası duruşunu beklenenden daha önce değiştirebileceği endişesine yol açarken, pay piyasaları üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Öte yandan, ABD'nin Çin ve Japonya'dan petrol rezervlerinden satış yapmalarını istemesi petrol fiyatlarını düşürdü. ABD Başkanı Joe Biden, ayrıca, ülkede son aylarda yüzde 50'den fazla artış gösteren akaryakıt fiyatlarında "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" olup olmadığının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) talimat verdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise dünkü açıklamalarında tedarik zinciri şokların ve enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti. Fiyat baskılarının yakında azalmaya başlayacağını düşündüğünü aktaran Evans, yıl sonu içinse işsizliğin yüzde 4,5'e gerilemesini beklediğini dile getirdi.

Artan risk algısı tahvil talebini artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65'ten yüzde 1,58 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi 96,2'yle son 16 ayın en yükseğini görmesinin ardından gerileyerek 95,7'ye inerken, petrol fiyatları da ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının ardından 82 dolardan 79,3 dolara düştü.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında ise sınırlı da olsa alıcılı bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa tarafında Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurmasının ardından doğal gaz fiyatları yeniden bölgenin gündemine yerleşti.

Dün 101,8 avroya kadar yükselen doğal gaz vadeli işlem kontratlarının fiyatı, kapanışa yakın geri çekilse de, konuya ilişkin Rusya'dan gelebilecek açıklamaların oynaklığı artırabileceğinden endişe ediliyor.

Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yükselmeye devam ederken, Almanya'da dün vaka sayılarında rekor kırıldı.

Bu gelişmeler ve Avro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel olması pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1264'le 10 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1319'dan işlem görüyor.

ABD'deki satıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaptığını açıklaması gündemin odağına yerleşti.

Bununla birlikte Japonya basınında yer alan haberlere göre yeni hükümetin mali teşvik için 55,7 trilyon yenlik bir paket hazırlığında olduğu iddia edilirken, haber sonrası Asya borsalarının kayıplarını kısmen telafi ettiği görüldü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugün gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 1,27 artışla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 3 artışla 10,6305'ten tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında 10,9701 ile zirvesini gördü. Dolar/TL şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 10,8570 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.660 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

18.00 ABD, ekim ayı öncü göstergeler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Küresel piyasalarda neler bekleniyor?Küresel piyasalarda neler bekleniyor?
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Kuyumculukta yeni dönem! 31 Aralık'ta başlıyor

Kuyumculukta yeni dönem! 31 Aralık'ta başlıyor

Bakan Muş açıkladı! Son 20 yılda bir ilk

Bakan Muş açıkladı! Son 20 yılda bir ilk

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.