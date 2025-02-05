05 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 05 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 05 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

05 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.9405 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.9268 liradan, satış fiyatı ise 35.9543 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.3567 TL'den yapan euro şu anda 37.3366 TL alış ve 37.3769 TL satış fiyatına sahip.