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09 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 09 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
09.12.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 09 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 09 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

09 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 09 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 09 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

09 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.8083 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.7971 liradan, satış fiyatı ise 34.8195 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7184 TL'den yapan euro şu anda 36.6977 TL alış ve 36.7392 TL satış fiyatına sahip.

Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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