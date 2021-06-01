1 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (1 Haziran) altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatlarında bugün bir yükseliş hakim. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta 473,82 seviyesinde işlem görürken, sabah saatlerinde yükselişe geçerek günü 482,76 seviyesinden açtı. 18 ayar altın bilezik ise dün günü 379,26 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik 296 seviyesi ile günü bitirdi.

Analistler, ons altının güçlü görünümünü sürdürdüğüne dikkat çekerken, koronavirüs salgını sonrasında ekonomilerdeki toparlanmaların da altın fiyatlarını desteklediğini açıkladı.

ABD ve İngiltere piyasalarının dün resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ve bugün Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.900 doların üzerindeki kapanışlarının devamında 1.930 doların direnç, bu seviyenin altında ise 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.