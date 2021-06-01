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1 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (1 Haziran) altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

01.06.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan altın bilezikler, günümüzde hem yatırım amaçlı hem de takı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Dolar kurundan en fazla etkilenen piyasalar arasında bulunan altın piyasası, son günlerde hareketli günler geçiriyor. Altının ons fiyatı, düne göre yüzde 0,29 bir yükselişle şu an için 1.911 seviyelerinde bulunuyor.

Altın bilezik gram fiyatlarında bugün bir yükseliş hakim. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta 473,82 seviyesinde işlem görürken, sabah saatlerinde yükselişe geçerek günü 482,76 seviyesinden açtı. 18 ayar altın bilezik ise dün günü 379,26 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik 296 seviyesi ile günü bitirdi.

Analistler, ons altının güçlü görünümünü sürdürdüğüne dikkat çekerken, koronavirüs salgını sonrasında ekonomilerdeki toparlanmaların da altın fiyatlarını desteklediğini açıkladı.

ABD ve İngiltere piyasalarının dün resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ve bugün Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.900 doların üzerindeki kapanışlarının devamında 1.930 doların direnç, bu seviyenin altında ise 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 482,76 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,28 artışla 483,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük 472,07, en yüksek 474,46 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 473,82 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 395,02 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,28 artışla 395,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük 377,86, en yüksek 379,77 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 379,26 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 307,22 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,28 artışla 307,53'dan işlem görüyor. Dün en düşük 295,04, en yüksek 296,53 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 296,14 seviyesinde kapattı.
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