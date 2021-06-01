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1 Haziran altın fiyatları | Bugün (1 Haziran) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

01.06.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir her güne yükselişle başlayan gram altın, bu haftaya düşüşle başladı. 560 seviyelerine çıkarak rekora ulaşan gram altın şu an için 522 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü ons altın ve dolar kurundaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları alış ağırlıklı olarak bir rağbet gördü. Cuma günkü kapanış seviyesine göre gram altın, yüzde 0,6 düşüş yaşadı.

Cuma günü ise analistlerin direnç olarak değerlendirdiği 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapan Ons altın, bugün yüzde 0,29 artış yaşayarak 1.911 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ons altının güçlü görünümünü sürdürdüğüne dikkat çekerken, koronavirüs salgını sonrasında ekonomilerdeki toparlanmaların da altın fiyatlarını desteklediğini açıkladı.

ABD ve İngiltere piyasalarının dün resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ve bugün Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.900 doların üzerindeki kapanışlarının devamında 1.930 doların direnç, bu seviyenin altında ise 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Güne 521,42 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 522,30'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 520,65 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 855,45 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 856,90'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 849,44 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.710,90 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 1.713,80'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.698,89 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.387,30 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 3.392,98'dan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.483,84 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,35 artışla 3.489,69'dan işlem görüyor.

ATA ALTIN NE KADAR?

ATA ALTIN NE KADAR?
Güne 3.483,84 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 3.489,74'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

ZİYNET ALTIN NE KADAR?
1 Haziran günü Ziynet Altının alış fiyatı 3.320,04 TL, satış fiyatı ise 3.387,39 TL.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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