1 Haziran altın fiyatları | Bugün (1 Haziran) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Cuma günü ise analistlerin direnç olarak değerlendirdiği 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapan Ons altın, bugün yüzde 0,29 artış yaşayarak 1.911 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ons altının güçlü görünümünü sürdürdüğüne dikkat çekerken, koronavirüs salgını sonrasında ekonomilerdeki toparlanmaların da altın fiyatlarını desteklediğini açıkladı.

ABD ve İngiltere piyasalarının dün resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ve bugün Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.900 doların üzerindeki kapanışlarının devamında 1.930 doların direnç, bu seviyenin altında ise 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.