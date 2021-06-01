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  4. 1 Haziran dolar kuru | Bugün (1 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar?

1 Haziran dolar kuru | Bugün (1 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar?

01.06.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftayı dolar ile kapatan dolar gün içinde 8,60 seviyelerine kadar yükselmişti. Yeni haftaya yine aynı seviyelerde başlayan Dolar, sakin bir gün geçirdi. Dün kapanışta 8,49 civarında ilkem gören Amerikan Doları, bu sabah durgun seyirde hareket ediyor. Euro ise aynı dakikalarda kapanış seviyesinin biraz üzerinde seyrediyor.

Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme gösterdi. Beklentiler yüzde 6,5 yönündeydi ancak, açıklanan bilgilerde bu verinin üzerine çıkıldığı görüldü. ABD ekonomisi zor günler geçirirken ve dolar dünya genelinde değer kaybı yaşarken, Türkiye’de Dolar/TL kurunda doların değer kazanması ise uzmanlar tarafından ilgi çekiyor.

Öte yandan uzmanlar, açıklanan 2021 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7 ile beklentileri aşmasının ardından Türk lirası varlıkların pozitif seyrettiğini bildirdi.

Dolar endeksi ise 90 seviyesinin altına inerek 89,795 seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4997 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,05 artışla 8,4964 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4919 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,3977 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,07 artışla 10,3949 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3872 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,0851 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,26 artışla 12,1026 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0718 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Euro Amerikan Doları
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