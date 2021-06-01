1 Haziran dolar kuru | Bugün (1 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar?

Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme gösterdi. Beklentiler yüzde 6,5 yönündeydi ancak, açıklanan bilgilerde bu verinin üzerine çıkıldığı görüldü. ABD ekonomisi zor günler geçirirken ve dolar dünya genelinde değer kaybı yaşarken, Türkiye’de Dolar/TL kurunda doların değer kazanması ise uzmanlar tarafından ilgi çekiyor.

Öte yandan uzmanlar, açıklanan 2021 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7 ile beklentileri aşmasının ardından Türk lirası varlıkların pozitif seyrettiğini bildirdi.

Dolar endeksi ise 90 seviyesinin altına inerek 89,795 seviyesinde bulunuyor.