10 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 10 Şubat 2022 Perşembe

10 Şubat Dolar kurunda son durum döviz kurunu yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar/TL, dün güne yükselişle başlamıştı. Öte yandan analistler konuya ilişkin olarak yurtta veri gündemin sakin olduğunu aktarmışlardı.Öte yandan yatırım yapacak kişiler ile yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar 10 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 10 Şubat Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

10 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dün sabah saatlerinde dolar, 13,55 bandının üzerinde yer almış, Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,5640 lira, satış fiyatı ise 13,5680 liradan işlem görmüştü. Piyasalar 10 Şubat Perşembe günü saat 9:40'da açılacak. Dolar/TL'de son duruma haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise dün aynı dakikalarda 15,4972 lira alış fiyatı, 15,5138 lira satış fiyatıyla işlem görmüştü.