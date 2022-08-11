11 Ağustos Perşembe dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Ağustos 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar doları kurunu anbean ve yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'ya düşen dolar kuru, yeniden 17'ye yükselmişti. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 11 Ağustos'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 11 Ağustos 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

11 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 11 Ağustos Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 117,9387 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17,9351 liradan, satış fiyatı ise 17,9423 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,57lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18,5102 TL'den yapan euro şu anda 18.5007 TL alış ve 18,5198 TL satış fiyatına sahip.