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11 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 11 Haziran Cuma dolar kaç TL, Euro ne kadar?

11.06.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Haziran Cuma haftanın beşinci gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda ufak bir hareketlilik yaşayan ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 11 Haziran'da dolar ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 Cuma günü dolar kaç TL ve Euro ne kadar?

İşte 11 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Haziran Cuma günü dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar güne yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyle başlangıç yaptı.
Son kapanışını 8,4279 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4185 TL alış ve 8,4374 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-2.74 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %0.01.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
%1'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 10,2787 TL'den yapan euro şu anda 10,2661 TL alış ve 10,2915 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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