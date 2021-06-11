11 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 11 Haziran Cuma dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte 11 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
11 Haziran Cuma günü dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar güne yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyle başlangıç yaptı.
Son kapanışını 8,4279 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4185 TL alış ve 8,4374 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-2.74 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %0.01.
EURO NE KADAR?
%1'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 10,2787 TL'den yapan euro şu anda 10,2661 TL alış ve 10,2915 TL satış fiyatına sahip.
Okuyucu Yorumları 0 yorum